كرة القدم الأسترالية تتحرك للتصدي للإساءات عبر الإنترنت

المصدر: سدني ■ رويترز

لجأت أندية كرة القدم في أستراليا إلى الذكاء الاصطناعي لمكافحة الإساءات والمضايقات عبر الإنترنت، عندما وقّعت جميع بطولات الدوري في البلاد واتحاد اللاعبين المحترفين اتفاق شراكة مع منصة الحماية الإلكترونية «جوبابل». وطبقاً للاتفاق فإن تقنية جوبابل ستوفر الحماية لكل مواقع التواصل الاجتماعي التي تتعامل معها جميع بطولات الدوري في البلاد، واللاعبون على المستوى الشخصي أيضاً. وقال داني تاونسند، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري: «كرة القدم تملك قوة فريدة من نوعها في تحقيق الاتصال بين الناس من مختلف التوجهات، ومن ثم فإننا نسعى لتأمين السلامة والحماية التامة على مستوى الدوري الأسترالي بالكامل، سواء عبر الإنترنت أو في الحياة الواقعية». واعتزل جوش هوب لاعب ملبورن فيكتوري في 2020، وهو في الـ22 من عمره، بسبب إساءات ومضايقات الجماهير عبر الإنترنت.

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