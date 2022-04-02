رد صادم من رئيس "فيفا" حول إعادة مباراة الجزائر والكاميرون! (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو عن عدم علمه بشأن الطعن الذي قدمه الاتحاد الجزائري لإعادة مباراة الجزائر والكاميرون في تصفيات كأس العالم "قطر 2022".

وقال إنفانتينو في تصريحات صحافية تناقلتها وسائل الإعلام الجزائرية رداً على سؤال حول إمكانية إعادة المباراة بسبب الأخطاء التحكيمية التي رافقتها: "لا علم لي بهذا الطلب"، في إشارة إلى أن الاتحاد الجزائري لم يرسل خطاباً لـ"الفيفا" حول المباراة!.

وأضاف إنفانتينو: "الجزائر لعبت مباراة جيدة، لكن للأسف إنها كرة القدم".

Gianni Infantino à propos du match Algérie - Cameroun :



« Je ne suis pas au courant. L’Algérie a joué un très bon match et malheureusement le football est dur. »pic.twitter.com/D0uKyJflHj — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) April 1, 2022

وكان المنتخب الجزائري قد فاز على الكاميرون 1-صفر ذهاباً خارج دياره قبل أن يخسر 1-2 إياباً بعد سيناريو غير طبيعي، بعد تمديد المباراة لشوطين إضافيين بانتهاء الوقت الأصلي 1-صفر للكاميرون وهي نفس نتيجة الذهاب، وفي الشوطين الإضافيين أدركت الجزائر التعادل الذي يعني تأهلها، ولكن في الثانية الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني سجل الكاميرون هدفاً كان بمثابة الصاعقة على الجماهير الجزائرية في أرضها وبين جمهورها ليخرج "محاربو الصحراء" من المنافسة على حجز مقعد في المونديال.

وذكر الاتحاد الجزائري بعد المباراة مباشرة بأنه سيطالب الاتحاد الدولي بإعادة مباراة الإياب الفاصلة ضد الكاميرون، بسبب "التحكيم الفاضح"، بعد الأخطاء التي ارتكبها الحكم الغامبي بكاري غاساما وأثرت في نتيجة المباراة.

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