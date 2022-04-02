المريخ السوداني يخسر بثلاثية في دوري أبطال أفريقيا

المصدر: وكالات

أنهى صن داونز الجنوب أفريقي مشواره في المجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بالفوز 3-صفر على ضيفه المريخ السوداني، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة.

وتقدم مالوليكا لصن داونز في الدقيقة 15، قبل أن يضيف زميله رالاني الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 72 سجل كيرميت ايراسموس الهدف الثالث لصن داونز.

ورفع الفريق الجنوب أفريقي رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة، حيث كان قد ضمن صعوده لدور الثمانية في وقت سابق، فيما تجمد رصيد المريخ عند أربع نقاط في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.

يذكر أن المجموعة تضم أيضا فريقي الأهلي المصري والهلال السوداني، اللذين يلتقيان غدا الأحد ضمن منافسات الجولة ذاتها.



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