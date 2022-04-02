برشلونة يعلن عن إصابة مهاجمه قبل ساعات من قمة اشبيلية

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أعلن نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" عن إصابة أحد مهاجمه لوك دي يونغ بفيروس كورونا قبل ساعات من مباراة إشبيلية في الجولة الثلاثين، غداً الأحد، على ملعب "كامب نو" في الساعة 11 بتوقيت "الإمارات".

وقال برشلونة أن دي يونج في حالة صحية جيدة جدًا، ولكن بالتأكيد سيكون خارج حسابات المدير الفني، تشافي هيرنانديز، أمام إشبيلية.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة ويسبقه منافسه إشبيلية بثلاث نقاط في المركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 66 نقطة.

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