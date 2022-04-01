قرعة كأس العالم.. 3 مقاعد حائرة بين 8 منتخبات والعرب ينتظرون بطاقة خامسة
للمرة الأولى في التاريخ، لن تكون جميع المقاعد "محجوزة" في قرعة كأس العالم التي تسحب اليوم الجمعة (الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات)، حيث سيتم إجراء قرعة لـ29 منتخبا فقط، بينما تظل هوية 3 منتخبات مجهولة.
ويأمل العرب بحجز مقعد خامس عن طريق المنتخب الإماراتي الذي لايزال ينافس على بطاقة الترشح للمونديال في وقت حسمت أربع منتخبات حتى الآن حضورها في الحدث الكبير هي: السعودية، المغرب، تونس إلى جانب قطر "الدولة المضيفة".
البطاقات المنتظر حجزها
البطاقة الأولى: بين بطل الملحق الآسيوي أستراليا أو الإمارات، وخامس أميركا الجنوبية بيرو.
التذكرة الثانية: بين رابع أميركا الوسطى كوستا ريكا وبطل أوقيانوسيا نيوزيلندا.
التذكرة الثالثة: ستكون للمتأهل الأوروبي الأخير، بين ويلز وأسكتلندا وأوكرانيا.
المتأهلون الثلاثة سيوضعون أوتوماتيكيا في المستوى الأخير للقرعة.
المنتخبات المتأهلة.. ومستويات القرعة
المستوى الأول: قطر "الدولة المستضيفة"، بالإضافة إلى 7 من عمالقة العالم، وهم البرازيل والأرجنتين وبلجيكا وإنجلترا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال.
المستوى الثاني: توجد ألمانيا، التي سيرغب الجميع تجنبها، بالإضافة إلى هولندا وكرواتيا والدنمارك وسويسرا والأوروغواي والمكسيك والولايات المتحدة.
المستوى الثالث: يضم منتخبات بولندا وصربيا والمغرب وتونس والسنغال وكوريا الجنوبية واليابان وإيران.
المستوى الرابع: يضم المنتخبات الأقل في التصنيف، وهي منتخبات الإكوادور والسعودية وكندا والكاميرون وغانا، بالإضافة إلى 3 منتخبات لم تتأهل بعد، سيقام الملحق المخصص لها في يونيو.
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