حرب روسيا وأوكرانيا تخدم المنتخب التونسي المتأهل إلى كأس العالم!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

خدمت الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا -من غير قصد- المنتخب التونسي لكرة القدم قبل قرعة كأس العالم 2022 في الدوحة بعدما أدى قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتأجيل مباراة أوكرانيا وأسكتلندا في الملحق الأوروبي، والمباراة النهائية المؤهلة للمونديال بين ويلز والفائز من أوكرانيا وأسكتلندا، إلى وضع المنتخب الأوروبي الأخير في قرعة المونديال في المستوى الأخير.

وذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" بأن المنتخب التونسي مصنفاً في المستوى الرابع والأخير للقرعة، لأن ويلز وأوكرانيا تقعان في تصنيف أعلى من "نسور قرطاج" غير أن الحرب الدائرة أجلت المباراتين الأوروبيتين ورفعتا تونس في التصنيف.

وتسحب قرعة مونديال قطر اليوم الجمعة (الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات)، وقرر "فيفا" وضع الملحقات "غير المنتهية" في المستوى الرابع على الرغم من أن منتخبات أوروبا في الوضع الطبيعي تحتل مستويات متقدمة.

وأوضحت القناة أن وجود تونس في المستوى الثالث، سيجنبها الوقوع في "مجموعة الموت"، وربما تواجه خصما أسهل نسبيا من المستوى الرابع، مثل الفائز من نيوزيلندا وكوستاريكا، بدلا من اللعب مع منتخبات المستوى الثالث مثل بولندا وصربيا واليابان.

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