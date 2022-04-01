29 منتخباً تتأهل إلى مونديال 2022.. والقرعة اليوم

المصدر: لوس أنجلوس ■ أ.ف.ب

لحق منتخبا المكسيك والولايات المتحدة، بكندا (الضامنة تأهلها سابقاً) إلى نهائيات مونديال قطر 2022 بفوز الأول على ضيفته السلفادور 2-صفر، ورغم خسارة الثاني بالنتيجة ذاتها أمام مضيفته كوستاريكا، التي تخوض ملحقاً دولياً مع نيوزيلندا، وذلك ضمن الجولة الـ14 الأخيرة من الدور الثالث الحاسم لتصفيات كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وارتفع عدد المتأهلين إلى النهائيات إلى 29، بانتظار ثلاثة ملاحق ستقام في يونيو المقبل، وذلك بعد القرعة المقررة اليوم في الدوحة.

وأنهت كندا مشوارها في التصفيات بخسارة أمام بنما صفر-1 ليتجمد رصيدها عند 28 نقطة في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن المكسيك، فيما احتل المنتخب الأميركي المركز الثالث بـ25 نقطة متساوياً مع كوستاريكا، ولكن مع فارق الأهداف لصالحه (+11 مقابل +5).

وهي المشاركة الـ17 في النهائيات للمكسيك والثامنة توالياً بعد تأهلها إلى دور الـ16 في المشاركات السبع الأخيرة، علماً أن أفضل نتيجة لمنتخب «إل تري» تبقى وصوله إلى الدور ربع النهائي مرتين عامي 1970 و1986 على أرضه.

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