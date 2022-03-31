تصريحات خطيرة من حارس محمد صلاح: توقعت الموت في السنغال

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

نشر الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي عبر توتير، تصريحات للشخص الذي أثار الجدل في مباراة مصر والسنغال عقب مشاهدته في إحدى اللقطات بجوار دكة بدلاء المنتخب المصري، حيث تبين بعد ذلك أنه واحداً من الحرس الشخصي المعين من اتحاد الكرة لحماية النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.



وكشف حارس محمد صلاح عن الموقف الحقيقي الذي تعرضت له البعثة المصرية في السنغال من إرهاب منذ اللحظات الأولى للبعثة المصرية هناك، حيث أكد المنتخب المصري تعرض لهجوم غير طبيعي وضرب بالطوب منذ وصول البعثة إلى السنغال، إضافة إلى تعرض مشجع مصري للإصابة قبل بداية المباراة وتم سرقة متعلقاته.



وكان المنتخب المصري قد خسر بركلات الجزاء الترجيحية أمام السنغال في المباراة الفاصلة المؤهلة إلى مونديال قطر، بعد انتهاء المباراتين بالتعادل 1-1، حيث فازت مصر في مباراة الذهاب باستاد القاهرة، ونجحت السنغال في الفوز بمباراة الإياب في مباراة شهدت حالة رعب بالنسبة للبعثة المصرية.



وقال الحارس الذي لم يكشف عن اسمه: "لم يتم حماية البعثة بالشكل الطبيعي، ولم نرى أي تحرك من المسئولين السنغاليين، وما حدث لنا إهانة كبيرة في السنغال، حمدت الله على الخسارة لأني توقعت أن نموت في حالة الفوز، و تدخلت في الوقت المناسب لحماية محمد صلاح من الاعتداء عليه".



وتابع: "محمد صلاح متواضع جداً وظل يبكي بعد المباراة، إضافة إلى أن المدرب البرتغالي كيروش، كان حزيناً مثل أي مصري، واللاعب محمد النني هو أقرب اللاعبين إلى محمد صلاح".

تعليق حارس محمد صلاح الشخصي بعد الاعتداء على محمد صلاح في مباراة منتخب مصر الماضية امام السنغال : pic.twitter.com/XtNac3qp26 — E P L W O R L D (@EPLworld) March 31, 2022

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