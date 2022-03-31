الهلال السوداني يقف بين الأهلي المصري وسلّم صعود دوري أبطال أفريقيا

المصدر: وكالات

يأمل الأهلي المصري حامل اللقب في اللحاق بركب المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، لكنه يحتاج لتخطي عقبة ضيفه الهلال السوداني على ملعب "السلام"، الأحد، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

يتصدر ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي المجموعة مع 13 نقطة قبل مواجهته السبت ضيفه المريخ السوداني المتذيل (4 نقاط)، فيما يحتاج الأهلي صاحب 7 نقاط إلى تفادي الخسارة أمام الهلال (4) من أجل مواصلة حملة الدفاع عن اللقب الذي توج به في آخر نسختين.

ويخشى "نادي القرن" أن يؤثر إخفاق منتخب "الفراعنة" في التأهل الى نهائيات كأس العالم بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح 1-3 الثلاثاء، على لاعبيه الدوليين.

ويعاني الأهلي بإشراف مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من غيابات مؤثرة ولا سيما في خط الدفاع حيث يفتقد منذ أشهر لجهود الدولي المغربي بدر بانون وعدم جاهزية محمود متولي، وقد يضاف إليهما رامي ربيعة بعد إصابته مع المنتخب ومحمد عبد المنعم المصاب في أنفه وكذلك حمدي فتحي.

ويأمل موسيماني في أن يكون مواطنه بيرسي تاو ومحمد هاني في جهوزية تامة لخوض اللقاء، إضافة إلى التونسي علي معلول والمالياني أليو ديانغ.

قال مدير الكرة سيد عبد الحفيظ في تصريحات صحافية أنه سيتم التعامل مع الدوليين "من الناحية النفسية من أجل إبعادهم عن صدمة الابتعاد عن مونديال كأس العالم، والتي أثرت فى نفوسنا جميعاً".

وتابع "نثق فى قدرة العناصر الدولية وخبرتهم فى تجاوز ما حدث في المباراة الأخيرة، والفصل بينها وبين المواجهة الحاسمة في دوري أبطال إفريقيا".

في المقابل، يأمل البرتغالي جواو موتا مدرب الهلال في أن يكون الحارس علي بو عشرين والمهاجم محمد عبد الرحمن "غربال" والبقية في كامل تركيزهم.

وأعلن الهلال، الساعي لحصد النقاط الثلاث لحسم الوصافة لصالحه بفارق المواجهات مع الأهلي بعد تعادلهما سلباً في أم درمان ذهاباً، عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، أنه طالب بتطبيق حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" استثنائياً في هذه المواجهة.

وفاق سطيف لتضميد جراحه

وفي المجموعة الثانية، يستضيف الرجاء المغربي منافسه وفاق سطيف الجزائري على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء، الاثنين.

وضمن الفريقان بلوغهما الدور ربع النهائي، إذ يتصدر البيضاوي مع 12 نقطة متقدماً بفارق 3 نقاط عن وصيفه السطايفي.

وخسر وفاق سطيف في عقر داره أمام الرجاء ذهاباً بهدف نظيف، في حين سيغيب عن صفوف الاخير قائده محسن متولي بسبب الإيقاف، وزكريا الوردي وعبد الاله مذكور ومحمد الناهيري للإصابة، فيما يعود الحارس أنس الزنيتي بعد شفائه من إصابة في يده.

في المقابل، يمر وفاق سطيف بفترة صعبة عقب تراجع نتائجه محلياً وتكبده الهزائم المتتالية كان آخرها ضد ضيفه نجم شباب مقرة صفر-2 في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري.

وكشفت صحيفة الصباح أن إدارة النادي تعاقدت مع المدرب الفرنسي هوبير فيلود لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة بدلاً من المدرب التونسي نبيل الكوكي بعد فسخ عقد الأخير بالتراضي.

وفي مباراة هامشية في المجموعة ذاتها، يلتقي الجمعة حوريا كوناكري الغيني مع ضيفه أمازولو الجنوب إفريقي.

الترجي من دون جماهيره

وفي الثالثة، يحل شباب بلوزداد الجزائري ضيفاً على الترجي التونسي على ملعب "حمادي العقربي" في رادس السبت.

وسيفتقد الترجي الى جمهوره العريض بسبب عقوبة من الاتحاد الإفريقي على خلفية أعمال شغب أمام النجم الساحل التونسي في الجولة الثالثة.

ويتساوى الفريقان برصيد 11 نقطة لكل منهما مع أفضلية الأهداف للفريق التونسي الباحث عن لقب رابع في المسابقة.

وتفتتح الجولة الأخيرة الجمعة بلقاء هامشي بين النجم الساحلي وضيفه جوانينغ غالاكسي البوتسواني على ملعب حمادي العقربي في رادس.

ويأمل الوداد المغربي الطامح الى لقبٍ ثالث في حسم الصدارة عندما يواجه ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وينشد الوداد (12 نقطة) الثأر من ضيفه بترو أتلتيكو (11) الذي فاز ذهاباً 2-1 في لواندا.

ويسعى الزمالك المصري (3 نقاط) لتحقيق فوز معنوي ضد ضيفه ساغرادا اسبرانسا (نقطة) عندما يلتقيان في القاهرة.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عبر موقعه الرسمي أن قرعة الدور ربع النهائي للمسابقة ستُجرى الثلاثاء 5 أبريل في مقره في القاهرة.



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