«الرحلة».. الكرة الرسمية لمونديال قطر 2022

المصدر: الدوحة ■ أ.ف.ب

اعتُمدت كرات رسمية مختلفة منذ انطلاق كأس العالم في كرة القدم، خضعت لتطوير تقني متلاحق، خصوصاً بعد بداية شركة «أديداس» بتصميمها في نسخة 1970، وصولاً إلى نسخة قطر 2022، التي ستعتمد «الرحلة» في ملاعبها، بعدما تم الكشف عنها أمس ضمن تحضيرات سحب القرعة في الدوحة.

صُنّعت الكرات في بادئ الأمر بالكامل من جلد الحيوانات، لكنها عانت الثقل وبعض المشكلات، خصوصاً خلال هطول الأمطار، حتى أصبحت أقل وزناً وأكثر دقة وسرعة. ويُتخذ اسم كرة البطولة وألوان تصميمها وفقاً للدولة المضيفة وثقافتها.

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