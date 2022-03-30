بيع أكثر من 800 ألف تذكرة في المبيعات الافتتاحية لمونديال 2022

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم أنه تم بيع أكثر من 800 ألف تذكرة لحضور مباريات نهائيات مونديال قطر 2022 المقررة نهاية العام، في مرحلة المبيعات الافتتاحية. وجاء في بيان صادر عن الهيئة الدولية "انتهت مرحلة المبيعات الأولى لتذاكر كأس العالم 2022 في قطر بعد أن اشترى مشجعون من جميع أنحاء العالم أكثر من 000 800 تذكرة لحضور مباريات أعظم حدث في اللعبة".

وتابع "بعد فترة مبيعات سحب الاختيار العشوائي الأولى تم عرض التذاكر بمبدأ من يأتي أولا يُخدم أولا في فترة مبيعات قصيرة الأجل، وهذا ما استقطب مزيدًا من المشجعين في الوطن العربي والعالم، وكانت قطر والولايات المتحدة وإنكلترا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة وألمانيا والهند والبرازيل والأرجنتين والمملكة العربية السعودية أول عشر دول اعتلى مقيموها قائمة المقتنين للتذاكر".

وأعلن فيفا أنه سيفتح مرحلة المبيعات المقبلة الثلاثاء 5 أبريل عند في الساعة 11:00 بتوقيت الدوحة. ومع تأهل 27 منتخبًا الى النهائيات، على أن يرتفع العدد الى 29 قبل القرعة المقررة الجمعة الاول من أبريل، سيتمكن المشجعون من معرفة أين ومتى يلعب منتخبهم المفضل قبل تقدمهم بطلبات الحصول على تذاكر مرحلة المبيعات الثانية.

وتابع بيان الفيفا "كانت تذاكر المباريات الواحدة - وتذاكر المباراتين الافتتاحية والنهائية - أكثر المنتجات رواجًا، رغم أن المشجعين اشتروا عددًا لا بأس به من سلسلة تذاكر خاصة بفريق وسلسلة تذاكر أربعة ملاعب، وبلغ عدد المبيعات الإجمالي 186 804 تذكرة بعد أن ضمن أصحابها مقاعدهم في استادات قطر أواخر السنة الجارية".

وكان فيفا حدّد أسعارًا تشجيعية مخفّضة للتذاكر، تصل إلى ما يقارب 11 دولارًا للسكان والمقيمين، فيما تصل أسعار التذاكر للمشجعين الأجانب إلى 69 دولارًا، أي نحو ثلث سعر التذكرة في مونديال روسيا 2018، غير أن تذكرة المباراة النهائية قد تصل إلى نحو 1607 دولارات. وتتغنّى قطر التي تستضيف بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين البطولة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي، بقرب المسافات بين الملاعب ما يتيح سهولة التنقل للمشجعين وحضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد.

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