صورة 0 من 2 الفيلم الوثائقي «يمكنك رؤية كل شيء» حقق انتشاراً عالمياً لافتاً. من المصدر

إعداد: قسم الثقافة والمنوعات

لم تعد الأفلام الوثائقية مجرد أعمال موجهة إلى جمهور المهرجانات أو المهتمين بالقضايا السياسية والاجتماعية والتاريخية، بعدما نجحت مجموعة من هذه الأفلام في الوصول إلى جمهور أوسع، وتحقيق إيرادات لافتة في شباك التذاكر، بل ومنافسة إنتاجات روائية ضخمة على اهتمام المشاهدين، وبينما تشهد السينما العالمية تغيرات في عادات المشاهدة، تطرح هذه النجاحات سؤالاً حول عودة الوثائقي إلى صالات العرض، وقدرته على استقطاب جمهور يبحث عن قصص حقيقية وتجارب إنسانية تتجاوز حدود الترفيه التقليدي.

ويبرز فيلم «يمكنك رؤية كل شيء You Can See Everything» بوصفه أحد أبرز الأمثلة على هذه الظاهرة خلال العام الجاري، بعدما حقق إيرادات تجاوزت 96 مليون دولار عالمياً، وفق بيانات موقع «ذا نمبرز» المتخصص في رصد إيرادات السينما. ويتناول الفيلم قصة إليزابيث هولمز، مؤسسة شركة «ثيرانوس» الأميركية، التي أثارت واحدة من أشهر قضايا الاحتيال في قطاع التكنولوجيا والرعاية الصحية من خلال متابعة وثائقية ترصد حياتها قبل دخول السجن، وما يحيط بقصتها من طموح وخداع وانهيار.

وتكتسب هذه النتيجة أهميتها من طبيعة الفيلم نفسه؛ إذ يمتد عرضه إلى 174 دقيقة، وبدأ طرحه التجاري في الولايات المتحدة في 16 أكتوبر الماضي قبل أن يتوسع عرضه في أسواق أخرى، وحقق في عطلة افتتاحه نحو 15.6 مليون دولار، ثم ارتفعت إيراداته في عطلة الأسبوع الثانية، لتصل إلى 44.3 مليون دولار تراكمياً، قبل أن يتجاوز 90 مليون دولار في الأسبوع السادس، كما ارتفع عدد دور العرض التي استقبلته من 855 داراً عند انطلاقه إلى أكثر من 3200 دار في ذروة انتشاره.

جمهور دولي

ولا تتوقف المؤشرات عند هذا الفيلم، إذ يقدم الوثائقي «NAZA»، للمخرجين يوڤال أبراهام وراشيل شور، مثالاً آخر على قدرة السينما الوثائقية على الوصول إلى جمهور دولي واسع من خلال تناوله أحداثاً وقضايا مرتبطة بالحرب في غزة. ووفق الأرقام التي نشرها مكتب «الغارديان» الإعلامي في 11 نوفمبر الجاري، تجاوز عدد مشاهديه في دور السينما حول العالم 1.5 مليون شخص، وبلغت إيراداته الدولية 13.5 مليون دولار.

وفي إيطاليا وحدها، سجل الفيلم 717 ألفاً و517 تذكرة مبيعة، ليصبح ثالث أكثر الأفلام الوثائقية مشاهدة في تاريخ دور العرض الإيطالية، بعد «فهرنهايت 9/11» و«مسيرة البطاريق». كما استقطب أكثر من 82 ألف مشاهد في فرنسا خلال 48 ساعة فقط، وتجاوز عدد مشاهديه 102 ألف في المملكة المتحدة وإيرلندا، فيما حقق أكثر من 83 ألف مشاهدة في ألمانيا.

ويمثل نجاح «NAZA» جانباً مختلفاً من جاذبية الوثائقيات، فالفيلم لا يعتمد على شهرة نجم سينمائي أو حبكة متخيلة، وإنما على موضوع سياسي وإنساني شديد الحساسية، وعلى النقاش الذي أثاره منذ عرضه في مهرجان البندقية السينمائي، حيث نال جائزة لجنة التحكيم الخاصة، قبل أن يحصد جوائز أخرى ويصل إلى ترشيحات سينمائية دولية. وهنا تتحول صالة السينما إلى مساحة لمتابعة قضية واقعية ومناقشتها، وليس مجرد مكان لمشاهدة عمل فني.

ويكشف نجاح هذه التجارب عن عامل مشترك يتمثل في قدرة الفيلم الوثائقي على تحويل الوقائع إلى تجربة سينمائية جماعية، خصوصاً عندما يرتبط موضوعه بقضية تشغل الرأي العام أو بشخصية مثيرة للجدل.

اللافت في هذه العودة أن الجمهور الأصغر سناً كان جزءاً أساسياً منها، خلافاً للصورة التقليدية التي تربط مشاهدة الوثائقيات بفئات عمرية أكبر أو بجمهور متخصص، فقد أشارت بيانات استطلاعات الخروج من عروض «You Can See Everything» إلى أن أكثر من 70% من مشاهدي عطلة الافتتاح في الولايات المتحدة كانوا دون 35 عاماً، فيما قال 90% من مشتري التذاكر إنهم سيوصون بمشاهدة الفيلم بالتأكيد. وهي مؤشرات تعكس قدرة الموضوعات الواقعية على استقطاب أجيال اعتادت استهلاك المحتوى عبر المنصات الرقمية، لكنها لاتزال تستجيب للتجارب السينمائية التي تثير الفضول وتوفر مادة للنقاش.

أرقام تكشف مفارقة

نجاح هذه الأفلام لا يعني بالضرورة أن الوثائقيات استعادت حضورها التجاري على نطاق عالمي، إذ تقدم أحدث دراسة للمرصد الأوروبي للسمعيات والبصريات صورة أكثر تعقيداً، فبحسب تقرير «الأفلام الوثائقية في دور السينما والمنصات حسب الطلب: اتجاهات الإنتاج والتوزيع بين 2016 و2025»، الصادر في نوفمبر الجاري، بلغ عدد تذاكر الأفلام الوثائقية المبيعة حول العالم 22 مليون تذكرة في 2025، بانخفاض نسبته 37% مقارنة بمتوسط ما قبل جائحة «كوفيد-19».

وتوضح الدراسة، التي شملت بيانات العرض السينمائي في 50 سوقاً حول العالم، أن الأفلام الوثائقية حققت متوسطاً سنوياً بلغ 19 مليون تذكرة خلال الفترة بين 2016 و2025، بما يمثل 0.6% فقط من إجمالي حضور دور السينما، كما بلغ متوسط إنتاج الأفلام الوثائقية المخصصة للعرض التجاري نحو 598 فيلماً سنوياً حول العالم، فيما حصل نحو 896 فيلماً سنوياً على فرص عرض تجاري في سوق واحدة على الأقل من الأسواق التي شملتها الدراسة.

وتكشف الأرقام في المقابل عن مرونة لافتة للوثائقيات الأوروبية التي سجلت نحو 10 ملايين تذكرة حول العالم في 2025، مقارنة بمتوسط سنوي بلغ 12 مليون تذكرة قبل الجائحة، أي بتراجع لا يتجاوز 17%، كما استحوذت الأفلام الوثائقية الأوروبية على أكثر من نصف تذاكر الوثائقيات المبيعة عالمياً منذ 2022، في مؤشر إلى حضورها القوي في هذا القطاع، مقارنة بالأفلام الروائية الأوروبية التي لا تتجاوز حصتها 9% من إجمالي تذاكر الأفلام الروائية عالمياً.

طبيعة القصص

لا تكمن أهمية الظاهرة في أن الأفلام الوثائقية أصبحت منافساً مباشراً للأفلام الروائية على مستوى الإيرادات، بقدر ما تكشف عن تغير في طبيعة القصص التي يرغب الجمهور في مشاهدتها، فحين تقدم الوقائع الحقيقية ما يشبه الدراما، وتكشف شخصيات استثنائية أو قضايا يصعب تجاهلها، تصبح الحياة نفسها مادة سينمائية قادرة على إثارة التشويق والدهشة دون حاجة إلى حبكة متخيلة أو أبطال خارقين.

خارج الشكل التقليدي

التطور في أساليب التصوير والمونتاج والسرد، والابتعاد عن الشكل التقليدي القائم على المقابلات والتعليق الصوتي وحدهما، منحا كثيراً من الأفلام الوثائقية لغة بصرية أقرب إلى السينما الروائية، مع احتفاظها بقدرتها على توثيق الأحداث وتقديم وجهات نظر متعددة. وبذلك لم يعد الفارق بين النوعين قائماً على طبيعة الحكاية وحدها، وإنما على الطريقة التي تُروى بها، ومدى قدرة صناع الفيلم على تحويل المادة الواقعية إلى تجربة سينمائية متماسكة.

• عدد مشاهدي «NAZA» حول العالم تجاوز 1.5 مليون شخص، وبلغت إيراداته الدولية 13.5 مليون دولار.

• الإيرادات العالمية للفيلم الوثائقي «يمكنك رؤية كل شيء» تجاوزت 96 مليون دولار.