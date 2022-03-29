شاهد.. تصدي أسطوري من حارس مصر الشناوي لكرة سنغالية "لا تصدق" (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تصدى حارس المنتخب المصري محمد الشناوي لكرة المهاجم السنغالي في الشوط الإضافي الأول من المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الثلاثاء، في إياب تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وأبدع الشناوي في ارتمائته على الكرة على خط المرمى وسط حالة ذهول لاعبي السنغال والمراقبين خصوصاً أن الكرة لو عبرت شباكه لكانت قد منحت السنغال فرصة ذهبية لحسم المواجهة بهدف ثان ينهي حسابات التأهل بين المنتخبين لمصلحة أصحاب الأرض.

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