شاهد.. تصدي أسطوري من حارس مصر الشناوي لكرة سنغالية "لا تصدق" (فيديو)
تصدى حارس المنتخب المصري محمد الشناوي لكرة المهاجم السنغالي في الشوط الإضافي الأول من المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الثلاثاء، في إياب تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".
تصدي تاريخي من محمد الشناوي 💪#مصر_السنغالpic.twitter.com/N7bFq30I75— Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) March 29, 2022
تصدي الشناوي pic.twitter.com/TjeAZOZw9t— Ibrahim (@ik4662) March 29, 2022
وأبدع الشناوي في ارتمائته على الكرة على خط المرمى وسط حالة ذهول لاعبي السنغال والمراقبين خصوصاً أن الكرة لو عبرت شباكه لكانت قد منحت السنغال فرصة ذهبية لحسم المواجهة بهدف ثان ينهي حسابات التأهل بين المنتخبين لمصلحة أصحاب الأرض.
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