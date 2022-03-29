مصر تتقدم بشكوى رسمية ضد السنغال.. اعتداء ولافتات عنصرية ضد محمد صلاح

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى رسمية ضد نظيره السنغالي لدى مراقب المباراة ومسؤول الأمن والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد الأحداث التي رافقت مباراة المنتخبين في المباراة الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وذكر موقع "بطولات" المصري أن اتحاد الكرة في بلاده قدم في شكواه بأن "البعثة المصرية تعرضت للعنصرية بعد ظهور لافتات مسيئة في مدرجات ملعب المباراة في داكار حملت إساءات للنجم محمد صلاح فضلاً عن إرهاب اللاعبين من خلال القاء الزجاجات والحجارة عليهم أثناء عملية الإحماء".

وأوضح الموقع: "كما تعرضت حافلات البعثة المصرية للاعتداء مما تسبب في تهشم زجاجها وتعرض البعض لإصابات وجروح، وهو ما تم توثيقه بصور وفيديوهات تم إرفاقها مع الشكوى".

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