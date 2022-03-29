استقبال أسطوري لمحمد صلاح في السنغال.. هل ينجح في الصعود للمونديال ! (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

مباراة مصيرية يخوضها النجم المصري وأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم المصرية محمد صلاح، اليوم أمام السنغال وزميله في ليفربول ساديو ماني، ويحتاج اللاعب إلى الفوز أو التعادل من أجل الوصول إلى المونديال لثاني مرة في تاريخ اللاعب والرابعة في تاريخ مصر.

ورغم فوز المنتخب المصري في المباراة الأولى وقربه نظرياً من الوصول إلى المونديال إلا أن النجم المصري محمد صلاح حظي باستقبال خاص في داكار، قبل خوض مباراة اليوم، حيث حرص عدد كبير من المتواجدين في المطار على التقاط الصور التذكارية والنداء على اللاعب الذي خرج في حراسة خاصة من شخصين لكي يبتعد عن المتواجدين.

وهذا بالتأكيد على خلاف بعض المشجعات التي حاولت استفزاز محمد صلاح، بالنداء على اللاعب ساديو ماني، أمام عبور اللاعب من امامهم، ولكن يحمل محمد صلاح آمال ودعوات المصريين من أجل الوصول إلى كأس العالم فهل ينجح اللاعب في الوصول إلى مونديال 2022.

محمد صلاح ساهم في تسجيل هدف فوز مصر الوحيد في المباراة الأولى الذي سجل باسم مدافع السنغال الذي أحرز الهدف بالخطأ في مرماه بعدما ارتطمت الكرة بالعارضة ثم قدم اللاعب واستقرت بالشباك ليفوز المنتخب المصري ويحتفل الجمهور الذي لا زال غير مطمئن خاصة أمام منتخب منظم ويضم عدد كبير من اللاعبين المحترفين ومتصدر تصنيف القارة الإفريقية كأفضل منتخب.

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