نافاس يستقبل لاجئين أوكرانيين في منزله

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

يستقبل الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى باريس سان جرمان الفرنسي، لاجئين أوكرانيين في منزله، الإثنين، ما يؤكد معلومات تداولتها وسائل إعلام إسبانية أفادت بأن عددهم يبلغ قرابة الـ30.

وقام الحارس الذي ضمن مع بلاده خوض الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، بتجهيز منزله لاستقبال عائلات فرت من الحرب في بلادها في أعقاب الغزو الروسي. وكانت أندرياس سالاس، زوجة نافاس، نشرت رسائل عدة على وسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع جمعيات خيرية قالت فيها «يمكننا مساعدة الأطفال، بعضهم برفقة أمهاتهم وغيرهم لا، شبان وحدهم وصلوا بالملابس التي كانوا يرتدونها فقط، الشيء الوحيد الذي استطاعوا جلبه معهم».

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