مشكلة جينية تجبر "تريبل إتش" على اعتزال المصاعة الحرة!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أعلن نجم المصارعة الحرة الأميركي (WWE) بول ليفيسك، الشهير باسم "تريبل إتش" عن اعتزاله اللعبة رسمياً بعدما خضع إلى عملية جراحية في مستشفى ييل نيو هيفن إثر تعرضه لأزمة قلبية ناتجة عن مشكلة جينية في القلب.

وقال "تريبل إتش" في بيان: " لن أصارع مرة أخرى أبدا لدي جهاز إزالة رجفان القلب في صدري".

وكان بطل المصارعة العالمي قد حقق عدداً كبيراً من الإنجازات على مدار 30 سنة قضاها في حلبة المصارعة العالمية.

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