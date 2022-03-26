رئيس الكونغو الديمقراطية يحتفي بالمغرب بعد تعادلها مع منتخب بلاده

المصدر: متابعات - محمد الحتو

فاجأ رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي تشيلومبو المنتخب المغربي بزيارة غرفة تبديل الملابس وتهنئة لاعبي "أسود الأطلس" على الخروج بتعادل ثمين 1-1 من المباراة التي جمعت المنتخبين، الجمعة،في كينشاسا بجولة الذهاب من المرحلة النهائية لتصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي التقط صوراً تذكارية مع نجوم المغرب يتقدمهمنجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي الذي بدوره أهداه قميصه.

ويلتقي المغرب مع الكونغو الديمقراطية في مباراة الإياب الثلاثاء المقبل في الدار البيضاء لتحديد هوية المنتخب المتأهل إلى المونديال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news