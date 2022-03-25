الجزائر تصدم الكاميرون في أرضها.. وتقترب من المونديال

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

وضع المنتخب الجزائري قدماً في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بفوزه الثمين خارج ملعبه على حساب مستضيفه الكاميروني بهدف نظيف في ذهاب المباراة الفاصلة التي اقيمت مساء اليوم على ملعب جابوما. وسجل اسلام سليماني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40 ليقود منتخب بلاده لتحقيق انتصار سيسهل من مهمة لقاء الايام التي ستقام يوم الثلاثاء القادم في ملعب مصطفى شاكر في الجزائر.

وكانت المباراة توقفت لمدة 6 دقائق مع انطلاق الشوط الثاني بسبب مشكلة فنية تسببت في انطفاء جزء من اضاءة الملعب، قبل أن تستأنف المواجهة بعد عود الاضواء بالكامل. وأضاف حكم المباراة جوشوا بوندو 11 دقيقة بدل وقت ضائع، لتستمر بذلك المباراة حتى الدقيقة 101.

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