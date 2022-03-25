رسالة بكلمتين من محمد صلاح إلى المصريين تحدد موقفه من مباراة السنغال!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

خرج المصري محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب الفراعنة إلى جماهير بلاده برسالة واضحة تحدد موقفه من المشاركة في مباراة السنغال في ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقررة الجمعة عند الساعة 23:30 بتوقيت الإمارات.

ونشر محمد صلاح على حسابه على إنستغرام صورة لاستاد القاهرة والجماهير تغمره عن بكرة أبيه (75 ألف متفرج)، كتب عليها: "محتاجينكم بكره".

ويأتي منشور صلاح ليرد على التكهنات التي دارت في الساعات الماضية حول عدم مشاركته في المباراة بسبب الإصابة وكذلك بعد غيابه عن المؤتمر الصحافي للمباراة الذي حضره عوضا عنه لاعب الاهلي عمرو السولية.

ويتطلع المنتخب المصري إلى تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه وبين جماهيره لتسهيل مهمته في الإياب في داكار الثلاثاء المقبل، كما يرى كثيرون المباراة فرصة للثأر من منتخب السنغال الذي حرم صلاح ورفاقه من كأس أمم أفريقيا في البطولة الأخيرة التي أقيمت في الكاميرون.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news