تعرّف على الشكل النهائي للملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.. وأقوى مباريات اليوم

المصدر: حميد نعمان - دبي

تتجه الأنظار اليوم إلى القارة الأوروبية حيث الموعد مع الملحق الأوروبي المؤهل مباشرة إلى مونديال قطر 2022. وجرت العديد من التعديلات في الفترة السابقة، خاصة بعد تأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا، وما تسبب فيه من إقصاء المنتخب الروسي رسميا من المشاركة في الملحق، وكذلك تعديل توقيت مشاركة منتخب أوكرانيا.

وبخلاف ما كان معمول به سابقا، يقام الملحق في الفترة الراهنة بنظام (خروج المغلوب) من دون ذهاب وإياب، وتم تقسيم 12 منتخبا من أفضل الثواني في المجموعات الأوروبية إلى ثلاثة مسارات، فرضت القرعة مباراتي نصف نهائي في كل مسار ثم النهائي الذي سيفرز منتخبا متأهلا مباشرة إلى المونديال.

وهذا يعني 3 منتخبات ستحظى بفرصة المشاركة في المونديال من المسارات الثلاثة، وأقواها مسار إيطاليا والبرتغال، والتي ستفرض على أحد هذين المنتخبين العريقين الإقصاء، بينما قد تحصل المفاجأة ويغادران معا.

ولا يريد رونالدو الذي بلغ عامه الـ37 أن يغادر من خلال التصفيات، خاصة وأنه من شبه المستحيل عليه أن يكون حاضرا في مونديال 2026، ما يعني أنه عمليا أمام آخر فرصة له لتحقيق شيء ما مع منتخب بلاده في أكبر محفل كروي عالمي.

وتواجه إيطاليا اليوم ضيفتها مقدونيا، وفي حال فوزها تلتقي الفائز من البرتغال وتركيا على بطاقة مباشرة، بينما في المسار الثاني تواجه ويلز النمسا، والفائز يلتقي الفائز من لقاء اسكتلندا وأوكرانيا والذي تم تأجيله حتى يونيو المقبل، بينما في المسار الثالث حسمت بولندا تأهلها مباشرة كون روسيا تم إقصاؤها بسبب العقوبات المفروضة عليها، وتلتقي بولندا الفائز من مباراة السويد مع تشيكيا.

وسبق أن عبر منتخبي السويد وتشيكيا عن غضبهما بسبب الميزة التي حصل عليها المنتخب البولندي، في المقابل لم يتم تحديد بعد موعد لمباراة منتخبي اسكتلندا وأوكرانيا في يونيو المقبل، بالنظر إلى الصعوبات التي يواجهها الاخير للتجمع والتدرب بشكل طبيعي في ظل أوضاع الحرب في هذا البلد.

برنامج المباريات

* المسار الأول (اليوم)

ويلز - النمسا (نصف النهائي)

اسكتلندا - أوكرانيا (نصف النهائي الثاني - تأجلت حتى يونيو)

النهائي: يونيو المقبل.

* المسار الثاني (اليوم)

بولندا (تأهلت مباشرة بعد إقصاء روسيا إداريا)

السويد - التشيك (نصف النهائي الثاني)

النهائي: بولندا - الفائز من (السويد والتشيك) 29 مارس

* المسار الثالث (اليوم)

إيطاليا - مقدونيا (نصف النهائي الأول)

البرتغال - تركيا (نصف النهائي الثاني)

29 مارس: النهائي.

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