خلل في طائرة المنتخب التشيكي يؤجل سفره إلى السويد

المصدر: وكالات

اضطر المنتخب التشيكي لكرة القدم إلى تأجيل سفره إلى السويد لخوض مواجهته الحاسمة في الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال قطر 2022، بسبب خلل في الطائرة التي كان من المفترض أن تقله، بحسب ما أفاد الثلاثاء متحدث باسم المنتخب الوطني.

وقال المتحدث بيتر سيديفي "قرر المنتخب التشيكي تغيير جدوله، على أن يسافر إلى السويد الأربعاء بسبب خلل في الطائرة".

ومن المقرر أن تقام المباراة المصيرية في سولنا الخميس، على أن يواجه الفائز بينهما المنتخب البولندي في المباراة النهائية، علماً أن الأخير تأهل مباشرة إلى النهائي عقب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منع روسيا من المشاركة في المسابقات الدولية على خلفية غزوها لأوكرانيا.

ولم يكشف سيديفي عن تفاصيل الخلل الذي أدى إلى تأخير موعد سفر المنتخب التشيكي الذي يعاني من العديد من الغيابات المهمة عن صفوفه بسبب الاصابة أمثال مهاجمه باتريك شيك والجناح فلاديمير كوفال.

وأعادت الحادثة ذكريات الخلل الذي أصاب طائرة كان يقلها المنتخب التشيكي أيضاً، ما أجبره على مغادرة براغ في وقت متأخر إلى بودابست لمواجهة هولندا في دور ثمن النهائي من نهائيات كأس أوروبا 2020، حيث انتهت المواجهة بينهما إلى فوزه 2-صفر وتأهله إلى ربع النهائي ليخسر أمام الدنمارك 1-2.

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