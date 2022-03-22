أول قرار صارم لمدرب منتخب مصر قبل مواجهة السنغال المرتقبة

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

قرر مدرب منتخب مصر، البرتغالي كيروش، إغلاق مقر إقامة معسكر منتخب مصر قبل المباراة المصيرية والمرتقبة أمام السنغال في الجولة الختامية من تصفيات كأس العالم 2022، حيث طلب كيروش ذلك من الجهاز الإداري لمنتخب مصر ومجلس إدارة اتحاد الكرة المصري.

وطبقا لموقع "بطولات" المصري فإن كيروش طلب من الجهاز الإداري لمنتخب مصر عدم دخول أي شخص داخل المعسكر إلا بموافقته، كما قام الجهاز الإداري بالتنسيق مع مجلس إدارة اتحاد الكرة على تنفيذ هذا القرار ومن هم الأشخاص المسموح لهم بالدخول.

قرار كيروش بالتأكيد يأتي بسبب المشاكل التي حدثت من قبل وتسببت في العديد من الأزمات خاصة بين محمد صلاح ومجلس إدارة اتحاد الكرة، وبسبب رغبته في أن يكون تركيز اللاعبين والجهاز الفني في أعلى درجاته داخل المعسكر قبل مباراة السنغال.

ويخوض منتخب مصر لقاء غاية في الصعوبة أمام السنغال مساء الجمعة المقبل ذهاباً في القاهرة، بينما تقام مباراة الإياب يوم 29 من مارس الحالي على ملعب دياندمو في داكار، وكان أخر مواجهة جمعت الفريقين في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية وانتهب بفوز السنغال بركلات الجزاء الترجيحية.

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