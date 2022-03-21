النجومية لم تجنب اللاعب المغربي أيوب لكحل عقوبة السجن.. «الجريمة لا تغتفر»

المصدر: أبوظبي – الإمارات اليوم

أكمل لاعب فريق المغرب الفاسي، أيوب لكحل، عقوبة السجن لمدة شهرين التي انتهت مساء أول من أمس ليخرج اللاعب من خلف القضبان تمهيداً للعودة لتدريبات فريقه في الأيام المقبلة، بعد أن فشلت كل جهود الوساطة في أن يتفادى عقوبة السجن.

وذكر موقع «عبّر» المغربي أن اللاعب أيوب لكحل غادر السجن، يوم السبت بعد قضائه شهرين من الاعتقال بتهمة الشجار وشتم رجل أمن أثناء مزاولته لعمله، وأن كل جهود الوساطة للصلح بين اللاعب والشرطي لم تنجح وأنه أكمل العقوبة.

ويرتبط اللاعب أيوب لكحل بعقد احترافي مع فريق المغرب الفاسي يمتد إلى يونيو 2024، بعد أن انتقل إليه هذا الموسم قادما من فريق النجم التطواني.

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