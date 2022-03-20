التعاون السعودي ينهي ارتباطه بالمدرب غوميز

المصدر: وكالات

قرر التعاون المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأحد إنهاء عقد المدرب البرتغالي جوزيه غوميز بالتراضي وتكليف المدرب الوطني محمد العبدلي بالمسؤولية مؤقتا.

وتعادل التعاون خارج أرضه 1-1 مع أبها أمس السبت ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز 13 بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط قبل خمس جولات على نهاية المسابقة.

وقال التعاون في بيان عبره حسابه على تويتر "قررت إدارة النادي إنهاء عقد المدير الفني البرتغالي جوزيه غوميز بالتراضي بين الطرفين وقدمت للمدرب وطاقمه المعاون الشكر، متمنية له التوفيق في محطته المقبلة.

"تم تكليف المدرب الوطني محمد العبدلي بقيادة الفريق الأول مؤقتا".

وأنهى غوميز (51 عاما) فترته الثالثة مع التعاون بعد الأولى من 2014 إلى 2016 ثم الثانية موسم 2017-2018 قبل أن يتولى تدريب الفريق العام الماضي للمرة الثالثة.

وسبق لغوميز تدريب أندية في البرتغال كما عمل مساعدا لمدربي بورتو البرتغالي وملقة الاسباني وأولمبياكوس اليوناني ثم قاد فيديوتون المجري قبل تدريب التعاون في 2014.

وقاد كذلك الأهلي السعودي وبني ياس الإماراتي عقب فترته الأولى مع التعاون.

ويخوض التعاون مباريات دوري أبطال آسيا ضمن المجموعة الرابعة إلى جوار أندية الدحيل القطري وباختاكور الأوزبكي وسيباهان الإيراني.

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