فرصة ريال مدريد للثأر من تشيلسي المثخن بسهام حرب روسيا على أوكرانيا

المصدر: متابعات - محمد الحتو

يمتلك ريال مدريد فرصة ذهبية للثأر من تشيلسي "حامل اللقب" بعدما وضعتهما قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في مواجهة محتدمة للنسخة الثانية على التوالي في البطولة نفسها، بعدما كان الفريقان قفد التقيا في مواجهتي نصف النهائي الموسم الماضي.

وكان تشيلسي قد قهر ريال مدريد بالتعادل معه إيجابياً 1-1 في الذهاب، وفاز عليه على ملعب ستامفورد بريدج في الإياب بهدفين نظيفين في الإياب ليتأهل إلر المباراة النهائية وويظفر لاحقاً باللقب على مانشستر سيتي.

تاريخياً، لم يواجه ريال مدريد منافسه تشيلسي في دوري الأبطال إلا في الموسم الماضي، وستقام ذهاب مباريات الدوري ربع النهائي في الخامس أول السادس من أبريل المقبل، والإياب في 12 أول 13 من الشهر نفسه.

ويعاني تشيلسي من أزمات كثيرة بسبب الحظر المفروض على مالكه رومان أبراموفيتش الملياردير الروسي الذي تم تجميد أصوله المالية في بريطانيا وفرض قيود مالية على النادي، بسبب علاقة أبراموفيتش بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي شن حرباً على أوكرانيا.

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