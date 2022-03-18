الهلال السعودي يعرض على الأهلي المصري صفقة بـ 6 ملايين دولار

المصدر: متابعات - محمد الحتو

دخل نادي الهلال السعودي على خط المفاوضات مع المالي أليو ديانغ لاعب الأهلي المصري للحصول على خدماته في الموسم المقبل بعدما كان الهلال قد عرض على إدارة "القلعة الحمراء" العام الماضي مبلغ ستة ملايين دولار مقابل الحصول على اللاعب لكن الأخيرة رفضت وطالبت بثمانية ملايين دولار على الأقل!.

وقالت صحيفة سبورت السعودية إن إدارة نادي الهلال السعودي رصدت ستة ملايين دولار لضم ديانغ الذي يفكر حالياً في الرحيل نحو الملاعب الأوروبية خصوصاً أنه تلقى عرضاً للعب في الدوري الإسباني لكنه لم يحسم موقفه بعد.

ويشترط الأهلي الحصول على عرض مالي بمبلغ ثمانية ملايين دولار على الأقل للموافقة على بيع اللاعب، ويرغب في وضع مزايا مالية لقبول فكرة بيع اللاعب من بينها الحصول على نسبة جيدة في حالة إعادة البيع وأيضاً نسبة مالية أخرى من الأهداف التي سيقوم بتسجيلها.

يذكر أن ديانغ (24 عاماً) انضم للأهلي قادماً من مولودية الجزائر في صيف 2019، وأسهم في انتصارات الأهلي محلياً وإفريقياً وكذلك كان له دور كبير في تتويج القلعة الحمراء بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية.

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