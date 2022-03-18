سحب قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تسحب في الساعة 15:00 من بعد ظهر اليوم قرعة دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي تأهلت إليه فرق: أتلتيكو مدريد وريال مدريد وفياريال (إسبانيا)، وبنفيكا (البرتغال) وليفربول ومان سيتي وتشيلسي (إنجلترا)، وبايرن ميونيخ (ألمانيا). وسيكون بإمكان الفريقين من نفس البلد مواجهة بعضهما البعض، كما أن القرعة ستشمل أيضا خارطة المنافسات في نصف النهائي، حيث ستحدد في قرعة الربع، ما سيجعل الطريق إلى النهائي في العاصمة الفرنسية باريس واضح المعالم خلال القرعة المرتقبة.

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