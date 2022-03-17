موقف محمد صلاح في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف جوتا

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

حافظ النجم المصري محمد صلاح، على صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز رغم عدم إحرازه أي هداف في مرمى الأرسنال بالمباراة المؤجلة، بينما تقدم زميلة البرتغالي جوتا، لينفرد بالمركز الثاني عقب إحراز هدف فريقه الأول في المباراة لصالح ليفربول في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء على ملعب "الإمارات".

ورفع جوتا رصيده إلى 13 هدفا، لينفرد بالمركز الثاني في ترتيب أفضل هداف الدوري للموسم الجاري ويقلص الفارق إلى 7 أهداف بينه وبين المصري محمد صلاح، المتربع على عرش صدارة الهدافين.

وغاب محمد صلاح عن التشكيل الأساسي للفريق في بداية مباراة الأرسنال عقب تعرضه إلى أصابه في المباراة الماضية، ورغم تأكيد مدرب الفريق كلوب، على إمكانية لحاق صلاح بالمباراة، إلا أنه فضل راحة اللاعب الذي حل بديلا برفقة البرازيلي فيرمينيو، في الشوط الثاني ونجح الأخير في إحراز هدف فريقه الثاني ليتقلص الفارق مع المان سيتي المتصدر، إلى نقطة واحدة فقط ويشتعل صراع المنافسة على لقب الدوري.

ونعرض فيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن:

المصري محمد صلاح (ليفربول) – 20 هدفا

البرتغالي ديوغو جوتا (ليفربول) – 13 هدفا

البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – 12 هدفا

السنغالي ساديو ماني (ليفربول) – 12 هدفا

الإنجليزي هاري كين (توتنهام) – 11 هدفا

الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام) – 11 هدفا

الإنجليزي إيفان تونييه (برينتفورد) – 11 هدفا

الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) – 10 أهداف

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