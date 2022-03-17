ريال مدريد يدعم لاجئي أوكرانيا بمليون يورو

المصدر: مدريد ■ رويترز

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، أمس، أنه سيتبرع بمليون يورو (1.10 مليون دولار) لمساعدة النازحين في أوكرانيا، عقب الغزو الروسي. وقال الريال إنه سيتم التبرع بالأموال إلى الصليب الأحمر، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات أخرى تعمل على الأرض في أوكرانيا.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن ما يقرب من 2.97 مليون لاجئ فروا حتى الآن من أوكرانيا، أي ما يقرب من 7% من سكان البلاد، منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.

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