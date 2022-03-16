أشهر ملاك أندية البيسبول الأميركية يرغب في شراء نادي تشلسي

المصدر: وكالات

أكدت عائلة "ريكيتس" المالكة لفريق البيسبول، شيكاغو كابس، تقدمها بعرض لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن رئيس شيكاغو كابس، توم ريكيتس وعائلته، سوف يرأسان تحالفا من الشركاء مع تمويل ضخم للتقدم بطلب لشراء النادي.

وحددت مؤسسة "راين جروب" المالية في نيو يورك، موعدا نهائيا للتقدم بالعروض ، مع اقتراب نهاية عصر رومان أبراموفيتش المالك السابق للنادي على مدار 19 عاما. وقال متحدث باسم عائلة ريكيتس: "عائلة ريكيتس مالكة نادي شيكاغو كابس، يمكنها أن تؤكد أنها سوف تقود مجموعة استثمارية ستتقدم بعرض لشراء نادي تشيلسي يوم الجمعة".

وأضاف: "كملاك ومسيرين لفريق رياضي محترف ومبدع، تفهم عائلة ريكيتس وشركاؤها أهمية الاستثمار للنجاح على أرض الملعب، مع احترام تقاليد النادي والجماهير والمجتمع". وتابع: "نتطلع للكشف عن المزيد من التفاصيل حول خططنا في الوقت المناسب". وطرح أبراموفيتش، مالك تشيلسي، النادي للبيع منذ الثاني من مارس الماضي، وذلك في أعقاب غزو بلاده روسيا لأوكرانيا.

وامتلك الملياردير الروسي الإسرائيلي البالغ من العمر 55 عاما، تشيلسي منذ عام 2003، حيث قاد الفريق لتحقيق 21 لقبا في 19 عاما. وفرضت الحكومة البريطانية عقوبات بحق أبراموفيتش الاسبوع الماضي، بدعوى صلته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان أبراموفيتش قد نفى في أكثر من مناسبة صلته بالنظام الروسي بقيادة بوتين، لكن عقوبات الحكومة البريطانية جمدت أصول أمواله في المملكة المتحدة باستثناء تشيلسي. ويتم إدارة نادي تشيلسي في الوقت الحالي بموجب ترخيص حكومي استثنائي، حيث تتولى وزارة الخزانة الأشراف على عملية البيع المحتمل. ولا يمكن لأبراموفيتش جني أرباح من تشيلسي، لكنه تعهد بإنهاء ديون النادي البالغة 5ر1 مليار يورو (2 مليار دولار) وتحويل جميع العائدات إلى مؤسسات خيرية، وذلك قبل العقوبات التي وقعتها عليه الحكومة البريطانية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news