ظهرت في الماء 11 مرة خلال 40 عاماً .. علماء يكتشفون سمكة برأس زجاجي شفاف

تمكن علماء أمريكيون من توثيق مشاهد استثنائية لسمكة نادرة تعيش في أعماق المحيط، تمتلك رأسًا شفافًا يكشف عن عينين خضراوين تتحركان داخل غطاء هلامي، في رصد علمي نادر بعد عقود من البحث واستكشاف الحياة البحرية العميقة.

ونجح فريق من معهد أبحاث حوض أسماك خليج مونتيري بولاية كاليفورنيا في تصوير سمكة «الباريلي» بدقة فائقة 4K، بعدما لم تُرصد هذه السمكة سوى 11 مرة خلال نحو 40 عامًا من عمليات استكشاف الأعماق.

وقالت شانون جونسون، اختصاصية الأبحاث في المعهد، إن السمكة ظهرت على عمق يقارب 600 متر تحت سطح المحيط، وعلى مسافة نحو 90 كيلومترًا من الساحل.

وجاء اكتشافها أثناء عودة مركبة الغوص الآلية «دوك ريكيتس» إلى سفينة الأبحاث «ديفيد باكارد»، حيث لاحظ الفريق وجود السمكة وقرر مراقبتها وتوثيق حركتها.

واستمرت عملية التصوير نحو 20 دقيقة، وتمكن الباحثون خلالها من التقاط لقطات عالية الجودة وصور ثلاثية الأبعاد لرأسها الشفاف.

وأوضحت جونسون أن رؤية هذا الكائن النادر أثارت دهشة أفراد الطاقم، الذين تجمعوا داخل غرفة التحكم لمتابعة المشهد.

وتعرف السمكة علميًا باسم «ماكروبينا ميكروستوما»، وتعيش عادة على أعماق تتراوح بين 200 وألف متر.

وتتميز بعينين أنبوبيتين خضراوين قادرتين على الدوران لمراقبة الفرائس، بينما يغطي رأسها غشاء هلامي شفاف يحمي العينين.

وتعتمد السمكة في البحث عن غذائها على رصد الإشارات البصرية الدقيقة، بما في ذلك الظلال التي تمر فوقها داخل المياه المظلمة.