صلاح "غطاس".. كلوب يرد بغضب قبل لقاء ليفربول وأرسنال

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

طلب مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، ضرورة حصول محمد صلاح على المزيد من الحماية من قِبل حكام الدوري الإنجليزي، بالنظر إلى قلة عدد الضربات الحرة التي يحصل عليها هداف الفريق عند ارتكاب خطأ ضده، ولا يعلم المدرب ما السبب في ذلك. ويلتقي ليفربول أرسنال مساء اليوم في لقاء مهم للغاية ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. وفند كلوب الادعاءات بأن محمد صلاح "غطاس"، أي أنه يمثل على الحكام من أجل الحصول على أخطاء أو ركلات جزاء لصالحه.

وقال كلوب خلال تصريح صحافي بنبرة غاضبة ردا على استفسار الصحافيين في هذا الأمر: "أمر جنوني أن عدد الأخطاء التي اُحتسبت ضده قليلة للغاية، لديه تدخل مستمر من المدافعين، وهو يتراجع طوال الوقت، ويتعين عليه النهوض مرة أخرى". وأضاف: "الإحصائيات أن صلاح هو اللاعب الوحيد الذي يتحصل على أخطاء لصالحه، مقارنة بالمهاجمين الكبار الآخرين، علينا أن نسأل الحكام، لا أعرف، لأننا نعتقد باستمرار أنه يتعرض لتدخلات عنيفة ضده، بينما توجه له ادعاءات من قبيل أنه "غطاس"، هذا عار مطلق".

وتابع: " في المتوسط، يتم منحه ركلة حرة كل 110 دقائق فقط هذا الموسم، رغم أنه يمتلك رابع أكبر عدد لمسات في الثلث الأخير، وأعلى رقم في منطقة الـ18".

وأكد المدرب بالأرقام أن ألكسندر لاكازيت وإيفان توني، الوحيدان اللذان حصلا على ركلات الترجيح في الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من محمد صلاح هذا الموسم، إلا أن نحو 114 لاعباً قد أخطأوا أكثر من المصري، حيث عاقب الحكام المسؤولون، المنافس في 20 تحدياً فقط على صلاح خلال 26 مباراة.

وواصل المدرب: "نحن لا نقترب حتى من عدد الركلات الحرة التي يجب أن نحققها، يجب أن تسأل الآخرين، كيف يكون ذلك ممكنًا، لأنه لا يعقل أنه دائمًا ما يضع الكرة حول منطقة الجزاء ولا يوجد خطأ، أمر مثير للاهتمام، كيف هذا؟ هذا غير ممكن".

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