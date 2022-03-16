الاتحاد السعوي غاضب من «الانضباط».. «تعرضنا لعقوبات غير عادلة»

المصدر: وكالات

يشعر الاتحاد متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بالغضب من لجنة الانضباط بسبب فرض عقوبات على النادي ومسؤوليه، لكنه يبدو مرشحا لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم استعادة اللقب.

ويتصدر الاتحاد الدوري برصيد 57 نقطة من 24 مباراة، وبفارق 11 نقطة عن الهلال، الذي خاض 22 مباراة، والشباب الذي لعب 24 مباراة.

وأصدر الاتحاد بيانا مساء الثلاثاء للتعبير عن غضبه من قرار لجنة الانضباط بإيقاف مديره التنفيذي حامد البلوي أربع مباريات بسبب تصريح إعلامي، خاصة أنها تأتي بعد عقوبات أخرى في الأسابيع الماضية.

وطالب العملاق المنتمي لمدينة جدة بمناقشة حل لجنة الانضباط وقال إنه تعرض لعقوبات بشكل غير عادل، من وجهة نظره، في الفترة الأخيرة.

لكن بعيدا عن هذا الغضب، فإن الاتحاد هو المرشح بكل تأكيد للخروج بالنقاط الثلاث عندما يلعب يوم الجمعة مع الحزم متذيل الترتيب والذي خسر في آخر ست مباريات، ولم يحقق أي انتصار منذ 22 يناير كانون الثاني عندما فاز 2-صفر على الرائد.

ويمني الاتحاد، بطل آسيا السابق، نفسه بالخروج بانتصاره الرابع في آخر خمس مباريات وقطع خطوة نحو حصد اللقب الغائب منذ 2009.

وتنطلق بعد مباراة الاتحاد بقليل، قمة مرتقبة بين الهلال والأهلي.

ويعيش الهلال حالة من التألق منذ عودة المدرب رامون دياز وفاز في آخر خمس مباريات، منها 2-1 على الاتحاد في الثامن من مارس آذار، ولا يزال يتمسك بآماله في الاحتفاظ باللقب.

أما الشباب ثالث الترتيب، والذي خسر 2-صفر أمام الاتحاد يوم الأحد الماضي، فيأمل العودة سريعا إلى الطريق الصحيح والفوز على الطائي صاحب المركز 11.

ويتقدم الشباب بنقطة واحدة على النصر صاحب المركز الرابع والذي سيحاول تحقيق فوزه الأول في ثلاث مباريات عندما يواجه الفيحاء في أول أيام الجولة الجديدة يوم الخميس.

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