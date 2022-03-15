محمد صلاح يرد على تعنت إدارة ليفربول بإنجاز جديد

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء، فوز نجم الكرة المصرية وهداف ليفربول والدوري الإنجليزي محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب لشهر فبراير.

وتأتي هذه الجائزة وسط صعوبة في المفاوضات القائمة بين إدارة ليفربول والندم المصري محمد صلاح بخصوص تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2023، إذ ترفض إدارة النادي الإنجليزي على منح صلاح الراتب الأسبوعي الذي يطلبه بحجة رغبتها في الحفاظ على سياسة النادي بخصوص سقف الرواتب.

وهنأ نادي ليفربول الفرعون المصري ونشر على حسابه الرسمي في «تويتر»: «محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر بتصويت الجماهير المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين عن شهر فبراير».

ونافس النجم المصري محمد صلاح خمسة لاعبين على هذه الجائزة، وهم: هاري كين «توتنهام هوتسبر»، وتشي آدمز«ساوثامبتون»، وهيونج مين سون«توتنهام هوتسبر»، وكريج داوسون«وست هام يونايتد»، وجارود بوين«وست هام يونايتد».

وحقق محمد صلاح مع الريدز أربعة انتصارات متتالية خلال نفس الشهر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل ثلاثة أهداف، وصنع هدفا وحيدا.

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