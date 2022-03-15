عناق بين قائدي "الوحدة" و"العين" بمعسكر المنتخب.. ومطر: "الاعتراف بالحق فضيلة"

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

شهد معسكر المنتخب الوطني التحضيري لمواجهته المرتقبة مع نظيره العراقي في تصفيات كأس العالم "قطر 2022" عناقاً بين قائدي فريقي "الوحدة" و"العين" اسماعيل مطر وخالد عيسى، وذلك بعد يومين على الأحداث الخارجة عن النص بين بعض المشجعين واللاعبين خلال المباراة التي جمعتهما، أول من الأحد، في "كلاسيكو أبوظبي" وانتهت لمصلحة "العين" بهدف نظيف.

ونشر نجم المنتخب و"الوحدة" اسماعيل مطر صورة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" جمعته مع خالد عيسى يتوسطهما مدير المنتخب ياسر سالم و"كيكة" احتفالاً بالمصالحة، وكتب مطر: "الإعتراف بالحق فضيلة، لم أحسن في التعامل مع الموقف، أسأت لنفسي ولأخواني اللاعبين ولأخي خالد بالتحديد"، مضيفاً "أحرجني بوحمد بسعة صدره ومحبته، ويشهد الله القلوب مافيها إلا كل محبه وأخوّه".

ولاقت تغريدة مطر تفاعلاً كبيراً من الجماهير في كلا الناديين عبرت خلالها عن فخرها بموقف كلا اللاعبين.

الإعتراف بالحق فضيلة

لم أحسن في التعامل مع الموقف

وأسأت لنفسي ولأخواني اللاعبين ولأخي خالد بالتحديد

أحرجني بوحمد بسعة صدره ومحبته

ويشهد الله القلوب مافيها إلا كل محبه وأخوّه



إعتذاري لخالد .. وللجميع 🙏🏻 pic.twitter.com/0LW6tDx5TN — Ismaeil Matar ,اسماعيل مطر (@ismaeilmatar10) March 14, 2022

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