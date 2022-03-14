ضربة عنيفة من لاعب عصبي تترك في وجه خصمه 24 غرزة! (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم للاعب عصبي في الدوري التايلندي يظهر فيه مشحوناً على خصمه خلال إحدى الهجمات ووجه له ضربة بالكوع تركت في وجهه 24 غرزة وسط حالة ذهول من المراقبين.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إن فريق بانكوك قرر إنهاء تعاقده مع اللاعب أيتساريت نويشابون، بعد ضربه خصمه سوباسان رونغسوفانيميت من فريق جامعة شمال بانكوك، في المباراة التي أقيمت بدوري الدرجة الثالثة، الأحد الماضي.

Pemain kelab Bangkok FC, Aisaret Noichaiboon ditamatkan kontrak sejurus tamat perlawanan, selepas aksi Muay Thai beliau keatas pemain lawan seperti dalam video dibawah. 😱😱😱 pic.twitter.com/AFPFpOXyy0 — VOCKET FC (@vocketfc) March 13, 2022

وكان اللاعب العصبي قد تعرض لمحاولة عرقلة من المدافع رونغسوفانيميت عند خط التماس فرد بطريقة عنيفة جداً إذ ركض نحو الأخير وضربه بالكوع ليسقطه أرضاً في الثواني الأخيرة من اللقاء الذي خرج منه نويشابون مطروداً.

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