لماذا انفعل كلوب على محمد صلاح قبل تبديله في مباراة برايتون.. وهل بات الرحيل مؤكدا.. (فيديو)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

بدأ المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الألماني يورجن كلوب، منفعلا بشده على نجم الريدز وهداف الدوري الإنجليزي، محمد صلاح، قبل ان يتم استبداله في الدقيقة 65 من مباراة ليفربول وبرايتون التي أقيمت اليوم الأحد في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز وانتهت بفوز ليفربول 2-صفر.



وظهر الغضب على يورجن كلوب، عقب إهدار محمد صلاح لانفراد خلال اللقاء.

والتقطت عدسات الكاميرات كلوب وهو منفعلا خارج الملعب ويطلب بعصبية بالغة من صلاح تمرير الكرة بدلا من التسديد وإهدار فرصة هدف محقق.

وواصل المهاجم المصري الدولي محمد صلاح صناعة التاريخ بقميص نادي ليفربول الإنجليزي وسجل الهدف رقم 2000 للفريق في تاريخ مشاركات الفريق بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأحرز صلاح هذا الهدف التاريخي لليفربول من ضربة جزاء في الدقيقة 61.

وأصبح ليفربول ثاني فريق يصل لحاجز الـ2000 هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي بعد مانشستر يونايتد الذي أحرز حتى الآن 2173 هدفا فيما يمكن لأرسنال اللحاق بهما قريبا حيث أحرز الفريق حتى الآن 1997 هدفا.

ورفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني مقلصا الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى ثلاث نقاط ، وتجمد رصيد برايتون عند 33 نقطة بعدما مني بالهزيمة الخامسة على التوالي في المسابقة.

واستعاد ليفربول نغمة الانتصارات في مبارياته أمام برايتون بالدوري الإنجليزي بعدما فشل في الفوز على هذا الفريق في آخر ثلاث مباريات سابقة بين الفريقين بالمسابقة حيث انتهت مباراتان بالتعادل ومباراة واحدة بفوز برايتون.

وتمر علاقة محمد صلاح مع إدارة ليفربول بفترة صعبة بعد ان وصلت المفاوضات الجارية بين الطرفين بخصوص تجديد العقد الذي ينتهي في يونيو 2023 إلى طريق مسدود لتمسك كل طرف بشروطه، ويطلب محمد صلاح راتب أسبوعي قدره 500 ألف يوور وقد يوافق على 400 ألف يورو، لكن إدارة ليفربول تعتقد أن هذا المبلغ كبير ولا يتناسب مع سياسة الرواتب التي تتبعها، وتعتقد أن محمد صلاح تقدم في العمر وهو على مشارف الثلاثين من عمره، وتعرض عليه راتب أسبوعي يبلغ 300 ألف يورو، وهو ما جعل المفاوضات تتعثر بين الطرفين وتصل إلى طريق مسدود.

كلوب: "مرر الكرة" 🗣️

صلاح: "إلى مَن؟" 😳



يبدو أن كلوب كان غاضبًا من النجم المصري. 👀pic.twitter.com/1CgVUza7dj — GOAL Arabia (@GoalAR) March 12, 2022

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