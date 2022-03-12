نادٍ كبير يستغل ظروف تشيلسي القاهرة للانقضاض على مدربه توخيل

المصدر: متابعات - محمد الحتو

يستعد نادي مانشستر يونايتد استغلال العقوبات المتراكمة فوق رأس نادي تشيلسي للانقضاض على مدربه الألماني الفذ توماس توخيل في أعقاب تجميد أصول مالك النادي اللندني، الروسي رومان أبراموفيتش في بريطانيا على خلفية علاقته الوطيدة برئيس بلاده فلاديمير بوتين.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن توخيل انضم إلى قائمة المرشحين لقيادة مانشستر يونايتد، الذي يعاني حاليا على صعيد النتائج، الصيف المقبل، فيما تضم القائمة أيضاً المدربين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (باريس سان جيرمان)، والهولندي إريك تين هاج (أياكس أمستردام).

ويعاني مانشستر يونايتد من سوء حالة المدربين المتعاقبين على تدريبه حتى أن المدرب الألماني رالف رانجنيك فشل في إقناع الجماهير المتعطشة لرؤية فريق ناضج كما كان في عهد الأسطورة التدريبية السير أليكس فيرغسون.

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