هيكلة الرواتب تبعد محمد صلاح عن ليفربول!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تصر ليفربول الإنجليزي على ترسيخ مبادئه بعدم كسر هيكلة الرواتب داخل النادي الأمر الذي يحرمه من تجديد عقد نجمه الأول المصري محمد صلاح الذي ينتهي عقده مع الفريق في 2023.

وفي الوقت الذي يتمسك محمد صلاح بموقفه المالي تجاه العقد من خلال طلب راتب أسبوعي يبلغ 400 ألف جنيه استرليني فإن ليفربول يجد المبلغ كبير خصوصا أن النجم المصري تجاوز سن الـ30.

و نقلت تقارير بريطاني عن خبير الانتقالات الأول فابريتسيو رومانو قوله إن صلاح يريد أن يكون الأغلى أجراً في الدوري الانجليزي وهو ما لا يتماشى مع سياسة النادي التي ستكون مجبرة على التعامل بالصورة نفسها مع لاعبين مميزين بحجم محمد صلاح.

وأضاف"صلاح ووكيل أعماله ليس لديهما النية للتجديد مع ليفربول"، في وقت تتلهف أندية أوروبية أخرى للحصول على خدماته وأبرزها باريس سان جيرمان. .

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