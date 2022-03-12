فلسطين تستضيف التصفيات التمهيدية لـ "سلة" كأس آسيا 2025

المصدر: جوني جبور- دبي

أعلن اتحاد كرة السلة الفلسطيني، عن استضافة النافذة الأولى من تصفيات كأس آسيا المقبلة 2025، وذلك في الفترة من 30 مايو وحتى الخامس من يونيو المقبلين، في إنجازٍ غير مسبوق للسلة الفلسطينية.

وقال اتحاد السلة الفلسطيني على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سنبدأ العمل منذ اليوم لاستضافة النافذة الأولى من تصفيات كأس آسيا المقبلة 2025، ونثبت للعالم أجمع أننا قادرين على ما هو أكبر من ذلك، وأن نلعب بين أرضنا وجماهيرنا، وأننا البلد المضياف والمحب"، مضيفاً: "أهلاً وسهلاً بأخوتنا في العراق والكويت وأوزباكستان وبنغلادش في أرض فلسطين".

ويذكر، أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، يناير الماضي، عن التصفيات التمهيدية لكأس آسيا المقبلة، بمشاركة 18 منتخباً مقسمة بالتساوي بين المنطقتين العربية والشرقية، بحيث تتأهل 8 منتخبات إلى التصفيات الرئيسة لكأس آسيا 2025، وتنضم إلى المنتخبات الـ 16 التي تأهلت في وقت سابق إلى كأس آسيا 2022، قبل أن يتم أخيراً إعلان الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة عن فوزه بشرف استضافة النافذة الأولى بداية من مايو المقبل، حيث يعلب المنتخب الفلسطيني على أرضه أمام جماهيره في تصفيات المجموعة الثانية التي تضم بجواره منتخبات العراق والكويت وأوزبكستان وبنغلاديش.

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