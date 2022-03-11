بنزيمة يورّط ميسي ونيمار.. "المرتزقة"!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

لا تزال تداعيات إقصاء باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على يد ريال مدريد متواصلة، خصوصاً أن الفريق الباريسي كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل لولا الشوط الكارثي الذي قدمه لاعبوه، الأربعاء، وتسبب في الوداع المبكر في وقت كان الفريق الأوفر حظاً للمنافسة على اللقب هذا الموسم لاسيما أنه يمتلك نجوماً كبار بحجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.

وبلغت الانتقادات ذروتها ضد ميسي ونيمار على وجه الخصوص عندما وصفهما جيروم روثين، اللاعب السابق للمنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان بـ"المرتزقة"، وذلك في تصريحات لاذعة لأدائهما في المباراة ضمن دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال جيروم روثين في تصريحات لإذاعة "مونت كارلو": هما سبب هذه الهزيمة، عندما تعاقد معهما النادي يجب عليهما تقديم أفضل ما لديهما لأنهما يتقاضيان رواتب مقابل ذلك، أنا لا أراهن على فيراتي أو دانيلو وباريديس، ومبابي هو الوحيد الذي كان خطيرا في كلتا المباراتين".

وأضاف البالغ من العمر "43 عاما": سأهاجم الاثنين ميسي ونيمار المرتزقة، الأول لم يبذل أي جهد طيلة المباراة، أما نيمار فقد كل الكرات، ويزعجني كثيرا أن أذكر اسمه، لأنه لا يشارك إلا في أقل من 50% من مباريات باريس سان جيرمان، والمشكلة واضحة تماما ويجب على اللاعبين العظماء أن يرفعوا رأس النادي وألا يظهروا بهذه الطريقة".

وكان باريس سان جيرمان قد أنهى مباراة الذهاب فائزاً بهدف نظيف في فرنسا قبل أن يتقدم في مباراة الإياب بهدف آخر لنجمه مبابي، لكن مواطنه كريم بنزيمة هداف ريال مدريد كان له رأي آخر بتسجيله "هاتريك" في غضون 17 دقيقة في الشوط الثاني ليقود النادي الملكي للفوز والتأهل.

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