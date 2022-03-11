شجار بين نيمار ودوناروما بعد خسارة باريس من مدريد

المصدر: حميد نعمان ■ دبي

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن أوقات عصيبة عاشها لاعبو سان جيرمان الفرنسي، بعد الصدمة المدوية، إثر الخسارة القاسية 3-1 على يد ريال مدريد، ووداع مبكر لدوري الأبطال من ثمن النهائي.

وقالت صحيفة «ماركا» إن غرفة ملابس سان جيرمان شهدت وضعاً صعباً للغاية، ما بين شجار وتبادل للشتائم بين بعض اللاعبين، وكذلك التوبيخ الشديد الذي وجهه رئيس النادي الباريسي، القطري ناصر الخليفي، إلى اللاعبين بعد الأداء المخيب.

وبحسب مصادر للصحيفة، فقد تشاجر البرازيلي نيمار مع الحارس دوناروما، متهماً إياه بالتسبب في الخسارة، بعد إضاعته للكرة بغرابة أمام ضغط كريم بنزيمة، بينما اتهم دوناروما نيمار بأن خسارته الكرة أسهمت في الهدف الثاني لريال مدريد. وتطور الأمر إلى تبادل الضرب، حيث قام اللاعبون الآخرون بالتدخل لفض الشجار بينهما، في حين تعرض معظم اللاعبين لتوبيخ شديد من قبل الخليفي، ومدير النادي الفرنسي، البرازيلي ليوناردو.

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