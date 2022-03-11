ديوكوفيتش ممنوع من دخول أميركا بسبب «لقاح كورونا»

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

تأكد غياب النجم الصربي ديوكوفيتش المصنف الثاني على العالم، عن بطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة التي تبدأ الأربعاء المقبل، نظراً لعدم السماح له بالسفر إلى الولايات المتحدة دون تلقي لقاح فيروس كورونا. وكذلك يغيب ديوكوفيتش عن بطولة ميامي المفتوحة التالية بأميركا أيضاً، حسب ما أعلنه اللاعب عبر(تويتر). وقال ديوكوفيتش إنه رغم إدراجه ضمن قائمة المشاركين في بطولتي إنديان ويلز وميامي، كان يعرف بأنه من غير المرجح أن يتمكن من السفر إلى الولايات المتحدة.

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