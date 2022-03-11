تصريح غريب من لاعب برشلونة عن بنزيمة وريال مدريد!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

فاجأ البرازيلي داني ألفيس نجم برشلونة الجماهير بتصريح غريب من نوعه بعد فوز ريال مدريد على باريس سان جيرمان 3-1 في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما امتدح قائد الريال الفرنسي كريم بنزيمة عقب تألقه منقطع النظير وتفوقه على نجوم الفريق الباريسي مواطنه كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.

وكتب ألفيس عبر خاصية "الستوري" بحسابه الرسمي في "إنستغرام": "لا يهمني إذا كان بنزيمة لاعبا في ريال مدريد، لكن يا له من لاعب رائع. لقد أحببت هذه المباراة".