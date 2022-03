المعركة الأقوى في تاريخ الملاكمة العالمية" (فيديو)"

دبي-الامارات اليوم.

يأمل النيجيري كامارو عثمان لاعب فنون القتالية المختلطة (ufc) أن يواجه الملاكم المكيسكي كانيلو ألفاريز في مباراة متوقعة بينهما شهر سبتمبر من العام الجاري.

وقال عثمان (34 عاما) في تصريحات لقناة "بي تي سبورت" أنه يأمل بأن رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة دانا وايت سيدعم رغبته في مواجهة كانيلو (31 عاما) في حلقة الملاكمة في وقت لاحق من هذا العام، مضيفاً ستكون مباراتي مع ألفاريز المعركة الأقوى في تاريخ الملاكمة العالمية".

وأكد عثمان: "في سبتمبر، في عيد الاستقلال المكسيكي، أعتقد أنه من المناسب لي ولكانيلو فقط تقديم عرض للعالم، وإعطاء العالم الترفيه الذي يرغب فيه". وتابع "أنا أحترمه، إنه بطل عظيم، يجب أن أظهر له هذا الاحترام، لكنه يحتاج إلى إظهار الاحترام لي أيضًا".

"It's only right that me and Canelo give the world a show!"@Usman84kg is adamant that he wants to face Canelo Alvarez in September and that he can beat boxing's P4P #1!



