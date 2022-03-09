رونالدو يحدد موقفه من مان يونايتد.. ويسعى للعب مع ميسي ونيمار

المصدر: حميد نعمان - دبي

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حسم موقفه بشكل كبير مع فريقه الحالي مان يونايتد، وقرر المغادرة الصيف المقبل، مشيرة إلى أن العلاقة توترت بين رونالدو والفريق، وخاصة مع عدد من الإداريين، والجهاز الفني المؤقت بقيادة الألماني رانجنيك، إلى جانب مجموعة من اللاعبين الحاليين، والقدامى، وأن الوضع العام فرض عليه الحسم في مستقبله.

وأشارت إلى أن الوجهة المقبلة، بحسب مقربين من اللاعب، هي حمل قميص باريس سان جرمان، حيث بات منفتحا على فكرة اللعب إلى جوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، وهو ما لم يكن يخطر على بال الكثيرين قبل سنوات قليلة فقط.

وكان رانجنيك قد أغضب رونالدو كثيرا حين أخرجه من قائمة مباراة مان سيتي بالدوري الانجليزي، والتي تعرض فيها "الشياطين" إلى هزيمة قاسية برباعية، بينما من غير المتوقع أن يراهن عليه أساسيا في الفترة المقبلة.

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