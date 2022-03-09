نجم الأهلي مُطالب بتطوير مستواه لينال رضا كيروش قبل مواجهة السنغال

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

يضع الجهاز الفني لمنتخب مصر حالياً حساباته على عدد من اللاعبين من أجل تواجدهم في قائمة المنتخب المصري قبل مباراة السنغال المصيرية والتي تحدد تواجد مصر في كأس العام المقبل 2022، ومن أبرز هؤلاء اللاعبين محمد هاني الظهير الأيمن لفريق الأهلي إضافة إلى نجم الفريق الأحمر محمد مجدي أفشة.

وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر على مراقبة إحدى قمم الكرة المصرية في الوقت الحالي التي جمعت الأهلي مع بيراميدز، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية، والتي أقيمت على ملعب «الأهلي والسلام»، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة، ببطولة الدوري الممتاز.

وذكر موقع «الوطن سبورت»، أن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، يسعى للوقوف على مستوى أكثر من لاعب خلال مباراة الأهلي وبيراميدز، في مقدمتهم محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأحمر، كيروش لديه رغبة قوية في ضم محمد هاني ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ويراقب مستواه مع الأحمر منذ فترة طويلة، وجاءت إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بالكاميرون، لتعيد الآمال من جديد أمام هاني".

وأشار الخبر إلى أن كيروش، راقب أكثر من لاعب في الأهلي، خلال المباراة مثل أحمد عبدالقادر وياسر إبراهيم، وواصل متابعة محمد أفشة رغم خروج الأخير من حساباته بالبطولة الإفريقية، لكن المدرب البرتغالي قرر فتح الباب أمام جميع اللاعبين لخلق جو من التنافس بينهم، قبل مباراتي السنغال، وسيستعين بنجم الأهلي محمد أفشة تطوير أدائه بما يتناسب مع طريقة لعب المدرب البرتغالي مع الفراعنة، خلال مباريات الأهلي سواء بالدوري الممتاز أو دوري أبطال إفريقيا.

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