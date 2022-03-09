ماذا قال محمد صلاح عن تصدي القائم لفرصتين أمام إنتر ميلان.. ولماذا انتقد أداء ليفربول

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

انتقد نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي، محمد صلاح، أداء فريقه أمام إنتر ميلان الإيطالي، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي خسرها الريدز بهدف نظيف.

وقال: «يبدو أننا أفرطنا قليلاً في الثقة قبل المباراة على اعتبار الانتصار في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين».

وأضاف: «يجب أن نبدأ بشكل أفضل مما كان عليه الوضع في مباراة العودة. يبدو أننا كنا في حالة من الثقة الزائدة إلى حد ما، ولكن من الجيد أن نتعلم مما حدث في هذا اللقاء».

وعلق النجم المصري محمد صلاح على إهداره فرصتين في مواجهة فريقه ليفربول التي خسرها أمام إنتر ميلان 0-1 مساء أمس الثلاثاء، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ورغم خسارة «الريدز» في ملعب «أنفيلد» إلا أنه نجح في حجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعدما فاز في الذهاب 2-0 على ملعب سان سيرو.

وأهدر محمد صلاح خلال مباراة أمس فرصتين للتسجيل، حيث اصطدمت كرته مرتين بالقائم.

وقال محمد صلاح لشبكة «ليفربول إيكو»: «لقد كانت مباراة صعبة، كانوا جيدين للغاية في مباراة الذهاب، عانينا في البداية، الشيء الأكثر أهمية أننا تأهلنا، نأمل أن نكون أفضل في المباراة المقبلة».

وأكمل: «كرتي اصطدمت بالقائم مرتين، لا بأس! ربما في المباراة المقبلة سأسجل ثلاثة أهداف! لا أهتم بذلك كثيرا طالما أن الأهم هو أن الفريق تأهل، لقد خسرنا المباراة وربما يدفعنا ذلك، ربما في أذهاننا كان لدينا مبالغة في الثقة».

وأردف: «هذه مباراة جيدة للتعلم منها، من المهم دائما الفوز ولكن في بعض الأحيان تفوتك الفرص، يمكن أن يحدث ذلك، الشيء الجيد هو أنه ليس في الدوري وقد تأهلنا!».

وختم صلاح تصريحاته قائلا: «الكل يريد الفوز بدوري الأبطال والدوري الإنجليزي، سنقاتل من أجل كليهما، سنرى».

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