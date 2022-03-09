إصابة مهاجم فاركو المصري عمرو جمال بقطع في الرباط الصليبي

المصدر: القاهرة ■ د.ب.أ

أعلن نادي فاركو المصري لكرة القدم، عن إصابة عمرو جمال مهاجم الفريق بقطع في الرباط الصليبي.

وقال المركز الإعلامي للنادي أمس، إن الأشعة التي أجراها عمرو جمال أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الإسماعيلي، واستبداله خلال أحداث الشوط الأول من اللقاء، وعدم قدرته على استكمال المباراة. ويُعد عمرو جمال أحد العناصر الأساسية لفريق فاركو هذا الموسم. ويحتل فاركو المركز السابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news